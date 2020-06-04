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    • 04.06.2020 10:33
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    • 04.06.2020 10:33
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    'ta can pazarı! Son anda kurtarıldı

    'ta kanalizasyon çalışması esnasında yaşanan göçük nedeniyle toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.

    Esenyurt'ta can pazarı! Son anda kurtarıldı

    'ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan bir işçi itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Karakoca (54) yaşındaki işçi bir sitenin kanalizasyon çalışması için açılan çukuruna girdi. Toprağın göçmesiyle çukurda kalan işçiyi gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin çalışması ile kısa sürede toprak altından çıkarılan Karakoca, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Olay ile ilgili konuşan görgü şahidi bir vatandaş, "Buraya kanal bağlantısı yapılıyordu. Şu an da durumu iyi. Bizim hanım geçerken görmüş adamın kolu havadaymış" dedi.

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