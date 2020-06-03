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    • 04.06.2020 06:38
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    • 04.06.2020 06:40
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    : uyardı! Sağanak yağış geliyor | 4 Haziran

    haberi... nu araştıran vatandaşlara 'den beklenen haber geldi. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, ’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Hatay ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 4 Haziran Perşembe yurt genelinde hava durumu tahmini.



    HAVA SICAKLIĞI:     İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeyinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu



    EGE

    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 21°C

    Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren İskenderun Körfezi ile öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra az bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 22°C

    Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KAYSERİ °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra az bulutlu, iç kesimler ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

    KASTAMONU °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile zamanla Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TOKAT °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

    KARS °C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

    MALATYA °C, 25°C

    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 28°C

    Az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 26°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT °C, 29°C

    Az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 30°C

    Az bulutlu
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