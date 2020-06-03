



EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren İskenderun Körfezi ile öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı