İpsala'da hayvan katliamı! Belediye başkanı isyan etti

Edirne'nin İpsala ilçesinde son bir haftada kedi ve köpeklerin zehirlenerek öldürülmesi endişe yarattı. Sokak üzerinde 4 kedi ve 3 köpek zehirli et ile öldürülürken, 4 kedinin de kaybolduğu ilçede hayvanları zehirleyenlerin bulunması için harekete geçirildi. İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, olayın katliam olduğunu belirterek, hayvanların arsenik ve siyanür gibi güçlü bir zehirle öldürüldüğü yönünde bilgi olduğunu söyledi.

İpsala'nın Köprü Mahallesi'nde son 1 haftada evlerde beslenen ve sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü. Mahallenin 8 ve 9 no'lu sokağında yoğunlaşan hayvanların öldürülmesi ilçede büyük üzüntü ve endişe yarattı. İlçede son 4 gün içinde sokak üzerinde 4 kedi ve 3 köpek zehirlenerek öldürülmüş halde bulundu. Mahalle sakinleri hayvanların öldürülmeleri üzerine harekete geçerek kaymakamlık, belediye ve emniyete başvurup, sorumlularının bulunmasını istedi.

Devreye giren Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü de incelemenin ardından bazı hayvan ölülerini kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi. İlçe halkı da esrarengiz şekilde katledilen hayvanların tedirginliğini yaşarken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istedi.