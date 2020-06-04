Yozgat'ın Çekerek İlçesi'nde bir lavanta adası oluşturuldu. AK Partili Çekerek Belediye Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa başlattığı çalışma bir buçuk yıl kadar sürdü. Türkiye'nin en büyük 10 sulama barajı arasında yer alan barajda bulunan yarımadayı değerlendiren 500 bin dekarlık alana ise ilk etapta 100 bin akabinde 60 bin lavanta dikildi. Tamamlanan çalışmalarına ardından şu an 250 bin lavanta dikildiği öğrenildi. Bölgenin turizm merkezi haline getirilmesi planlanırken, bu ada tek parselde dünyanın en büyük lavanta bahçesi özelliğini taşıyor.

Sosyal medya hesabından Lavanta Adası'nın önceki ve sonraki halini sosyal medyadan paylaşan Çekelek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır,dedi.Çekerek Belediye'si adadaki çalışmalara ilişkin videoyu paylaştı vemesajı verdi.Oluşturulan avanta adasında, ahşap seyir terasları, kameriyeler, lavanta bahçeleri, gezinti yolları, iskele ve kafeterya, solar paneller, otopark, akülü araç servisleri, çocuk oyun alanları, balon kalkış yeri gibi yerler bulunuyor.

Damla Kaya/Sabah