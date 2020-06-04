Karadeniz Bölgesi illeri nelerdir? Karadeniz Bölgesinin özellikleri, iklimi, dağları, ovaları ve bitki örtüsü

KARADENİZ BÖLGESİ İLLERİ HANGİLERİDİR?



Türkiye'de en çok ili olan Karadeniz Bölgesinin toplamda 18 şehri bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanırlar. Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'dur. Yüz ölçümü açısından en büyük Karadeniz ili Kastamonu, en küçüğü Bartın'dır. Bölgede illerin toplamda 194 ilçesi bulunur. En fazla ilçesi olan şehir Kastamonu, en az ilçesi olan şehir Bayburt'tur. Nüfusu en fazla olan şehir Samsun'dur. Gelişmişlik düzeyi en yüksek olan il yine Samsun olarak gösterilir.



KARADENİZ BÖLGESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?



1.jeolojik zamanda oluşan arazilerin yer bulduğu Karadeniz Bölgesi'nde dağlar kıyıya paralel bir şekilde uzanır. Dağların kıyıya paralel uzanmasıyla birlikte,

- Kıyı tipi ortaya çıkmış, girinti ve çıkıntı alanları oldukça azdır. Kıyılarda doğal liman yine çok azdır.

- Körfez ve ada sayısı azdır. Falez oluşmuştur. Dağların kıyı ile iç kesim arasında ulaşımı zorlaştırması nedeniyle, ulaşım genel olarak geçitler sayesinde gerçekleştirilir.

- Kıyılardan iç kısımlara gidildikçe nüfus yoğunluğu azalır. Doğu Karadeniz bölümünde yükselti 4000 metre civarında iken, Batı Karadeniz bölümünde 2000 metredir. Orta Karadeniz'de ise yükselti ortalama 1000 metre civarındadır.