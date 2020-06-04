Karadeniz Bölgesi illeri nelerdir? Karadeniz Bölgesinin özellikleri, iklimi, dağları, ovaları ve bitki örtüsü

Karadeniz Bölgesi ile ilgili merak edilen tüm bilgileri haberimizde paylaştık. Her mevsim yağışlı olan Karadeniz Bölgesi'nde yeşil oranı oldukça fazladır ve toprakları da verimlidir. Bu doğrultuda bitki örtüsü de çeşitlidir. Türkiye'nin en büyük 3.bölgesi olan Karadeniz Bölgesi
KARADENİZ BÖLGESİ İLLERİ HANGİLERİDİR?
Türkiye'de en çok ili olan Karadeniz Bölgesinin toplamda 18 şehri bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanırlar. Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'dur. Yüz ölçümü açısından en büyük Karadeniz ili Kastamonu, en küçüğü Bartın'dır. Bölgede illerin toplamda 194 ilçesi bulunur. En fazla ilçesi olan şehir Kastamonu, en az ilçesi olan şehir Bayburt'tur. Nüfusu en fazla olan şehir Samsun'dur. Gelişmişlik düzeyi en yüksek olan il yine Samsun olarak gösterilir.
KARADENİZ BÖLGESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
1.jeolojik zamanda oluşan arazilerin yer bulduğu Karadeniz Bölgesi'nde dağlar kıyıya paralel bir şekilde uzanır. Dağların kıyıya paralel uzanmasıyla birlikte,
- Kıyı tipi ortaya çıkmış, girinti ve çıkıntı alanları oldukça azdır. Kıyılarda doğal liman yine çok azdır.
- Körfez ve ada sayısı azdır. Falez oluşmuştur. Dağların kıyı ile iç kesim arasında ulaşımı zorlaştırması nedeniyle, ulaşım genel olarak geçitler sayesinde gerçekleştirilir.
- Kıyılardan iç kısımlara gidildikçe nüfus yoğunluğu azalır. Doğu Karadeniz bölümünde yükselti 4000 metre civarında iken, Batı Karadeniz bölümünde 2000 metredir. Orta Karadeniz'de ise yükselti ortalama 1000 metre civarındadır.
KARADENİZ İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Bölgede Karadeniz iklim şartları etkilidir. Her mevsim yağışlıdır. Yıllık sıcaklık farkı azdır. Yazları serin, kışları ılıktır.
Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesi Karadeniz'dir. İl olarak Rize (2400 mm)en fazla yağış alan ilimizdir ( Sebebi güneyindeki yüksek dağların hakim rüzgar yönüne dik olmasıdır.) Yıllık yağış miktarı 1500 mm kadardır.
Dağlar kıyı kesimin nemli havasının iç kısımlara geçmesini engeller Bölgenin kıyı ile iç kesimleri arasında önemli iklim farkları görülür.
Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe hem yağış oranı azalmakta, hem de karasallık nedeniyle sıcaklıklar düşmektedir. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde yazlar sıcak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.
Dağların yükselti ve doğrultusu nedeniyle Orta Karadeniz'de denizel iklimin yayılma alanı, Doğu ve Batı Karadeniz'e oranla daha geniştir.
Orta Karadeniz Bölümü'nde dağların iç kısımlardan başlaması nedeniyle yağış miktarında azalma görülür. Yıllık yağış 700 mm'ye kadar iner. Batıya doğru yağışlar tekrar artış gösterir, yıllık 1000 mm'yi geçer.
Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde kış sıcaklık ortalamaları fazla düşmediğinden burada narenciye (turunçgiller) tarımı yapılabilmektedir.
Bölgede dağların denize bakan yamaçları bol yağış aldığından gür ormanlarla kaplıdır. İç kısımlara gidildikçe soğuğa dayanıklı ağaç türleri ile bozkırlar bitki örtüsünü oluşturur. Kıyıdan yamaç boyunca yükseldikçe sıcaklığın düşmesine bağlı olarak bitki örtüsünün değiştiği görülür. Kıyıdan 800 metre yüksekliğe kadar olan alanda yayvan yapraklı ağaçlar, 800 - 1500 metre arasında karışık yapraklı ,1500-2000 metreye kadar olan alanda iğne yapraklı ağaçlar, 2000 metreden sonra ise dağ çayırları görülmektedir.
Bölgenin yağış dağılışında hakim rüzgâr gönü ile yamaçların konumu ve yükseltisi en önemli etkenlerdir. Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in yıllık ortalama yağış miktarının Orta Karadeniz'den fazla olmasında; Batı ve Doğu Karadeniz'de kıyının hakim rüzgâr yönüne dik uzanması ve yükseltinin artması rol oynar. Kıyılardaki yağış miktarının fazla ve düzenli oluşuna bağlı olarak; Akarsuların debileri yüksektir. Tarımda sulama fazla gerekmez ve nadas tarımı çok az görülür. Orman alanları geniştir.Orman yangınları görülmez.