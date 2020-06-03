



Okulun sosyal medya hesabından paylaşılan anma yazısında şu ifadeler kullanıldı: Büşra öğretmen, o kimseyi incitmeyen, herkesin derdiyle dertlenen, daima gülümseyen candan öte candı. Onun için her öğrencisi çok özel, her öğretmen arkadaşı çok güzeldi. Henüz 26 yaşındaydı. 3 ay sonra nişanlanacak ve evlenecekti. Yaşamla ilgili müthiş hayalleri vardı. Ve bir anda bu hayaller sustu, dilsiz kaldı, yok oldu. Pek çok öğretmen, öğrenci gözyaşı döktü. Bir öğrencisi aradı ve 'Öğretmenim, ben onda hep kendimi gördüm. Onun gibi biri olacağım' dedi. Bize öyle bir ders verdin ki o genç yaşında sadece nasıl öğretmen olmak gerektiğini değil nasıl insan olmak gerektiğini de öğrettin.