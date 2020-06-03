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    • Yaşam
    • 03.06.2020 Gazete
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    Mesai arkadaşları da ölen Büşra öğretmeni unutmadı: Candan öte candı!

    Büşra öğretmen, trafik sında hayatını kaybetti. Mesai arkadaşlarının sözleri ise yürekleri deldi: Candan öte candı. Üç ay sonra nişanlanacaktı. Müthiş hayalleri vardı. Ve bir anda hayaller sustu, yok oldu



    Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'nde önceki gün yürekleri yakan bir kaza yaşandı. Öğretmen Büşra Çerşil (26), kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayata gözlerini kapadı. Genç öğretmeni, görev yaptığı okuldaki mesai arkadaşları unutmadı.



    Okulun sosyal medya hesabından paylaşılan anma yazısında şu ifadeler kullanıldı: Büşra öğretmen, o kimseyi incitmeyen, herkesin derdiyle dertlenen, daima gülümseyen candan öte candı. Onun için her öğrencisi çok özel, her öğretmen arkadaşı çok güzeldi. Henüz 26 yaşındaydı. 3 ay sonra nişanlanacak ve evlenecekti. Yaşamla ilgili müthiş hayalleri vardı. Ve bir anda bu hayaller sustu, dilsiz kaldı, yok oldu. Pek çok öğretmen, öğrenci gözyaşı döktü. Bir öğrencisi aradı ve 'Öğretmenim, ben onda hep kendimi gördüm. Onun gibi biri olacağım' dedi. Bize öyle bir ders verdin ki o genç yaşında sadece nasıl öğretmen olmak gerektiğini değil nasıl insan olmak gerektiğini de öğrettin.



    Büşra Çerşil, bu araçtan sağ çıkamadı
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