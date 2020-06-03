Büyükşehirlerde yaşayanlara "alerjik rinit" uyarısı

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Doğan, doğal ortamlardan uzak, hava kirliliği, kalabalık gibi pek çok olumsuzluğun bir arada olduğu kentlerde yaşayan kişilerde alerjik hastalıkların daha sık görüldüğünü belirterek, alerjik riniti olanlara önerilerde bulundu.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, alerjinin normal şartlarda zararsız olarak kabul edilen maddelere karşı bazı insanların bağışıklık sisteminin farklı ve aşırı reaksiyon göstermesi sonucu oluşan bir durum olduğunu, kişiye göre polenden toza, bazı gıdalardan böceklere kadar birçok etkenin alerjik burun, göz, akciğerler ya da ciltte semptomların görülmesine neden olabildiğini anlattı.

Özellikle bahar aylarında üst hava yolları semptomlarıyla kendini gösteren alerjik rinit vakalarının arttığına işaret eden Doğan, şikayetlerin çoğunlukla griple karıştırıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Doğan, polen gibi alerjenlere belli mevsimlerde temas eden kişilerde semptomların o mevsim ile sınırlı kalabildiğini, yıl boyu ev tozu akarı, küf mantarı, hamam böceği, hayvan tüyü gibi alerjenlerle temas eden kişilerde semptomların sürekli görüldüğünü kaydetti.