



İstanbul Emniyeti Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, dün saat 17.00 sıralarında Bağcılar İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 114. Sokak üzerinde meydana gelen "İntihar Teşebbüsü" olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, bahse konu adreste bir şahsın ikametinin camından sokağa giyim malzemeleri ve çeşitli eşyalar attığı ve kendisine ilinde bulunan bıçak ve balta ile zarar vermeye çalıştığı bilgisi edinilmesi üzerine emniyet hareket geçti.