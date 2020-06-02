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    • 02.06.2020 21:07
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    Havza'da zincirleme trafik sı! Yaralılar var

    'un Havza ilçesinde zincirleme trafik sı meydana geldi. Yabancı uyruklu bir TIR'ın 'nda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

    Samsun'da zincirleme kaza!

    'un Havza ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik sı meydana geldi.

    Yabancı uyruklu Nodar Sankurashvili (61) idaresindeki GG-030-S plakalı TIR, 'nda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

    Sedat Gezer yönetimindeki 19 EL 390 plakalı tıra çarparak durabilen Sankurashvili, aracın içinde sıkıştı.

    KAZAYA 12 ARAÇ KARIŞTI
    12 aracın karıştığı zincirleme kazada itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerine gidebilmesi için araçları vatandaşlar yoldan iterek kaldırdı.

    5 KİŞİ YARALANDI
    Sankurashvili ile araçlarda sıkışan diğer yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

    Kazada yaralanan Sankurashvili, Keskiner, Aybüke Afra Keskiner, Ayla Keskiner ve Ahmet Kaplan, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Durumu ağır olan Sankurashvili, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

    Kaza nedeniyle Ankara-Samsun kara yolunda ulaşım, bir süre Havza şehir girişi bağlantı yolundan sağlandı.

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