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    • Yaşam
    • 02.06.2020 19:17
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    • 02.06.2020 19:17
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    'de ilginç olay: Eşine şiddetten gözaltına alındı ‘hırsızlık’ suçundan tutuklandı

    'nin Keşan ilçesinde eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan Ş.K.'nın (30), 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olması nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Edirne'de ilginç olay: Şiddetten gözaltına alındı ama...

    'nin Keşan ilçesinde eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan Ş.K.'nın (30), 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olması nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta oturan F.K.'nin (29) eşi Ş.K. tarafından yüzü ve bacaklarından darp edildiği ihbarı üzerine adrese gitti. F.K.'nin şikayetçi olması üzerine polis Ş.K.'yi gözaltına aldı.



    HIRSIZLIK SUÇUNDAN TUTUKLANDI
    Emniyete götürülen Ş.K.'nin yapılan GBT sorgusunda, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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