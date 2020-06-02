Kaza sonrası şoka girdi! Yer: Konya





Kazada Sinan Bağlan ile yanında bulunan çocukları Büşra Bağlan ve Hatice Bağlan otomobilde sıkışarak, yaralandı. Baba ve çocukları, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşi ve çocuklarıyla Adana'ya gittiklerini söyleyen Emine Bağlan ise Sayan'ın aracının yanına giderek, ''Niye durdun abi?" diye sordu. Çevredekilere ''Bu araba gitmiyordu. Eşim, 'Niye gitmiyor bu? diyerek, fren yaptı. Eşim frenleyince ona değdi'' dedi.



Çarptıkları otomobilin sürücüsünün önüne köpek çıkması nedeniyle durduğunu öğrenince de ''Böyle olmaz ki, önü bomboş. Köpek çıksın, bırak gitsin. Ben mi önemliyim, köpek mi önemli?'' diye konuştu. Sürücünün aynasından arkaya bakması gerektiğini söyleyen Bağlan, ''Arkasını takip edecek, arkasına bakacak abi. Köpek mi önemli, insan mı önemli?'' diye konuştu.



Kaza yerinde toplanan kalabalığın sosyal mesafe kuralına uymadığı görülürken, yavru köpek kazada savrulan araçların altında kalarak telef oldu.