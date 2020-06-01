Trendyol siparişi ne zaman gelir? Trendyol hızlı kargo kaç günde gelir?

Online alışverişlerde en çok tercih edilenlerden Trendyol, siparişlerin teslimatı ile ilgili çok fazla araştırılıyor. Mağazalara gidemeyen vatandaşlar internet üzerinden alışverişlerini yaptıkları için Trendyol'dan aldıklarının ne zaman eline ulaşacağını merak ederek sıkça araştırıyor. Geciken kargoları iptal etmek isteyenler de Trendyol sipariş iptalinin nasıl olduğunu sorguluyor.
TRENDYOL SİPARİŞİ NE ZAMAN GELİR?
Satın aldığınız ürünler ürün detay sayfasında belirtilen teslimat tarih aralığında teslim edilir. Satın aldığınız ürünlerin teslimat tarihine "Hesabım" bölümünde "Siparişlerim" sayfasından da ulaşabilirsiniz. Üründe "24 saatte kargoda" yazısı var ise siparişiniz 24 saat içinde kargoya verilir. Bu ürünler "HIZLI TESLİMAT" ürünleridir. Sipariş dağıtıma çıktığında kargo firması tarafından SMS ile bilgilendirilirsiniz. Kargoya verildikten sonra siparişinizin kargo aşamalarını "Hesabım" bölümünde "Siparişlerim" sekmesinde bulunan "Kargom Nerede?" linkinden takip edebilirsiniz.
Siparişiniz kargoya teslim edildiğinde "Trendyol.com | Siparişiniz kargoya verildi" başlıklı bilgilendirme mesajı ve kargo firmasından bilgi SMS'i alırsınız. Bu SMS ve bilgi mesajı geldikten sonra kargonuzu 2 şekilde takip edebilirsiniz; Bilgi mesajının içerisinde yer alan "Kargo Takip" linkinden takip edebilirsiniz.
TRENDYOL SİPARİŞ İPTALİ NASIL YAPILIR?
Yanlış ürün sipariş ettiyseniz yahut fikrinizi değiştirdiyseniz ürünlerinizin kargo hazırlıkları başlamadan önce iptal edebilirsiniz. Talebini bize 3 biçimde iletebilirsiniz:
1. Mobilden Hesabım > Siparişlerim sekmesinden "Detaylar" a tıklayıp "Siparişi İptal Et" butonunu kullanarak siparişlerini kendiniz hızlıca iptal edebilirsiniz. Ürünleriniz kargolanmak üzere hazırlanmaya başlandı ise bu buton görünmez olur.
2. Web anasayfasından Hesabım > Siparişlerim sekmesinden "Sipariş Ayrıntıyı" ına tıklayıp "Sipariş İptal" butonunu kullanarak siparişlerini kendiniz hızlıca iptal edebilirsiniz. Ürünleriniz kargolanmak üzere hazırlanmaya başlandı ise bu buton görünmez olur.
3. Öte yandan "Hesabım" bölümünde "Yardım" sekmesinde yer verilen "Canlı Yardıma Bağlan" butonuna bağlanarak Müşteri temsilcilerimizden de destek alabilirsiniz. Eğer siparişiniz "Kargoya Verildi" statüsünde ise iptal yapılamaz. İade gönderebilirsiniz. İade işlemleri için "İade işlemini nasıl yapabilirim?" iade adımlarını izleyin.Ücret iade işlemleri 2 iş günü içerisinde tamamlanır. İadeniz tamamlanıp bankanıza iadeniz yapıldığında email ile bilgilendirileceksiniz.
Kargo firması adresinizde bulunamamanız vaziyetinde paketinizi şubenizden alabileceğinizi bildiren bir not bırakır. 3 gün içerisinde paketinizi söylenen şubeden almazsanız siparişiniz trendyol'a iade edilir.