Trendyol siparişi ne zaman gelir? Trendyol hızlı kargo kaç günde gelir?

TRENDYOL SİPARİŞ İPTALİ NASIL YAPILIR?



Yanlış ürün sipariş ettiyseniz yahut fikrinizi değiştirdiyseniz ürünlerinizin kargo hazırlıkları başlamadan önce iptal edebilirsiniz. Talebini bize 3 biçimde iletebilirsiniz:

1. Mobilden Hesabım > Siparişlerim sekmesinden "Detaylar" a tıklayıp "Siparişi İptal Et" butonunu kullanarak siparişlerini kendiniz hızlıca iptal edebilirsiniz. Ürünleriniz kargolanmak üzere hazırlanmaya başlandı ise bu buton görünmez olur.

2. Web anasayfasından Hesabım > Siparişlerim sekmesinden "Sipariş Ayrıntıyı" ına tıklayıp "Sipariş İptal" butonunu kullanarak siparişlerini kendiniz hızlıca iptal edebilirsiniz. Ürünleriniz kargolanmak üzere hazırlanmaya başlandı ise bu buton görünmez olur.

3. Öte yandan "Hesabım" bölümünde "Yardım" sekmesinde yer verilen "Canlı Yardıma Bağlan" butonuna bağlanarak Müşteri temsilcilerimizden de destek alabilirsiniz. Eğer siparişiniz "Kargoya Verildi" statüsünde ise iptal yapılamaz. İade gönderebilirsiniz. İade işlemleri için "İade işlemini nasıl yapabilirim?" iade adımlarını izleyin.Ücret iade işlemleri 2 iş günü içerisinde tamamlanır. İadeniz tamamlanıp bankanıza iadeniz yapıldığında email ile bilgilendirileceksiniz.

Kargo firması adresinizde bulunamamanız vaziyetinde paketinizi şubenizden alabileceğinizi bildiren bir not bırakır. 3 gün içerisinde paketinizi söylenen şubeden almazsanız siparişiniz trendyol'a iade edilir.