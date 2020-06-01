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    • 02.06.2020 06:31
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    • 02.06.2020 06:31
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    Son dakika: 'de kundaklandığı iddia edilen servis minibüsü kullanılamaz hale geldi

    Son dakika haberi... 'in Konak ilçesinde molotofkokteyli atıldığı öne sürülen servis minibüsü tamamen yandı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    İzmir'de kundaklama iddiası

    İddiaya göre, Boğaziçi Mahallesi 2244 Sokak'ta park halindeki 35 S 00896 plakalı Mustafa N'ye ait servis minibüsüne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı.

    Yanan aracı gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından minibüsteki ı söndürdü.

    Yangında, servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

    Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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