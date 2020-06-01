



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, K.Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çankırı, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; zamanla doğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı