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    • 02.06.2020 06:38
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    2 Haziran | 'den o iller için uyarısı

    haberi... Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye, K. Maraş, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Malatya ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü lı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İşte Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre yurt genelinde .



    HAVA SICAKLIĞI:     İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; yarın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, Ağaç veya direklerin devrilmesi, Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 22°C

    Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 19°C

    Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 20°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 20°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE

    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 23°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 23°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 23°C

    Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, K.Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    ADANA °C, 29°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 29°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 19°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çankırı, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; zamanla doğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 19°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ÇANKIRI °C, 20°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ESKİŞEHİR °C, 18°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA °C, 20°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    BATI KARADENİZ

    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    BOLU °C, 16°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 20°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 17°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ZONGULDAK °C, 18°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 25°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    SAMSUN °C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    TOKAT °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    TRABZON °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu



    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır ile öğle saatlerinden sonra Erzincan, Malatya, Tunceli, gece saatlerinde Erzurum çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

    ERZURUM °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    KARS °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    VAN °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 31°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    GAZİANTEP °C, 28°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    SİİRT °C, 31°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 33°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
    Haberler Yaşam 2 Haziran hava durumu | Meteoroloji'den o iller için son dakika sağanak yağış uyarısı
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