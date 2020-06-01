Sağlık Bakanlığı duyurdu! İşte spor salonlarında alınacak tedbirler

Spor salonlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği bu dönemde müşterilerin randevu ile alınacağı, salondaki kişi sayısının spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacağı, takım oyunlarının ve yakın temas gerektiren boks, güreş gibi branşların yapılmamasının uygun olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne, 30. madde olarak "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler" eklendi.

Kovid-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolunun virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olduğu, damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalığın bulaşabildiği vurgulanan rehberde, bu nedenle hem spor salonu çalışanı hem de müşterinin Kovid-19 kapsamında sağlığını korumak için belirlenen kurallara uyması gerektiğine dikkat çekildi.

Bu doğrultuda, spor salonlarının girişine Kovid-19 önlemleriyle ilgili afişlerin asılması, spor salonlarının girişinde ve içeride el antiseptiği bulundurulması gerektiğinin altı çizildi.

Tedbirler doğrultusunda, spor salonundaki kişi sayısının spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmasının uygun olduğu ifade edilen rehberde, diğer maddeler şöyle sıralandı:

"- Spor salonlarında çalışma koşulları nedeniyle müşterilerin birbiri ve çalışanlarla yakın teması söz konusudur. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalı.

- Spor salonundaki koşu bandı/bisiklet gibi ekipman aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilmeli.

- Müşteriler randevu ile kabul edilmeli. İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulmalıdır. Bu kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilir.

- Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilmeli. (Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta kimlerin geldiği ve çalıştığı kaydedilmelidir).

- Spor salonlarının giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı ve düzenli olarak boşaltılmalı.

- Spor salonları üyeleri ile sözleşmelerine Kovid-19 politikaları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklama eklemeli.

- Kronik hastalığı olanların, 65 yaş üstündekiler ile huzurevi, cezaevi, bakım merkezi çalışanlarının, çalıştıkları ortamda bulaştırma riski olduğundan spor salonlarına gitmemeleri önerilir.

- Takım oyunlarının ve yakın temas gerektiren (boks, güreş gibi) sporların yapılmaması uygundur. Bu sporlardan temassız antrenman yapabilenler bireysel olarak ve 2 metre mesafe şartı ile antrenman yapabilir. Temas gerektirmeyen sporlar kişiler arası sosyal mesafe (En az 2 metre) korunarak yapılabilir.

- Spor salonuna maskesiz müşteri/çalışan alınmamalı. Spor salonunda da maske takmaya devam edilmeli, N95/FFP2 maskeler kullanılmamalı.

- Kafe tarzı yeme içme bölümleri Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine göre hizmet verebilir.

- Müşterilerin kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmalı."

Spor salonuna misafir alınmaması gerektiği de vurgulanan rehberde, spor salonlarında, egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında, müşterilerin beklemesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Rehberde, "Spor salonunda su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kağıt havlular bulunması sağlanmalı. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalı. Her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanılmalı, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalı. Mümkünse koşu bandı ve ağırlık çalışılan alanlar ayrılmalı. Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik edilmeli. Ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler yüzde 70'lik alkol ile temizlenmeli." maddeleri de yer aldı.

Ağırlık istasyonlarının birden fazla kişinin set aralarını paylaşarak aynı anda kullanımına izin verilmemesi gerektiğine işaret edilen rehberde, şunlar da kaydedildi:

"- Bir kişinin istasyonla işi tamamen bittikten sonra diğer müşteri kullanmalı, her müşteri sonrası cihazın el ve vücutla temas eden noktaları silinerek dezenfekte edilmeli.

- Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücut la temas edilen noktaları her misafir kullanımı sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilecektir. Kullanımdan sonra cihazların silinmesi ile ilgili uyarı afişleri spor salonu içinde farklı noktalara asılacaktır. Bu konuda sesli ananaslar yapılacaktır."