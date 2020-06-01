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    • 01.06.2020 12:56
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    • 01.06.2020 12:59
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    Yeni normal hayatın ilk günü 'daki plajlar boş kaldı

    salgınında bugünden itibaren yeni normal hayat başladı. Salgın sürecindeki kısıtlamalar sona ererken, plajlar da yeniden ziyaretçilere açıldı. Normal hayatın ilk gününde Şile'deki plajlar 'daki serin havanın da etkisiyle boş kaldı.

    Yeni normal hayatın ilk günü İstanbul'daki plajlar boş kaldı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftalardır kapalı olan plajlar açıldı. Şile'de günlerdir hazırlıkların sürdüğü plajlar havanın serin olması nedeniyle normalleşme sürecinin ilk gününde boş kaldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında plajlar haftalardır kapalıydı. İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan halk plajları, bugün itibarıyla yeniden açıldı. Şile'de günlerdir hazırlıkların yapıldığı plajlar ise havanın serin olması nedeniyle normalleşmenin ilk gününde boş kaldı. Şile Ayazma Plajı'nın boş hali havadan fotoğraflandı.



    PLAJLAR SOSYAL MESAFEYE UYGUN HİZMET VERECEK
    Şile'deki plajlarda şezlonglar sosyal mesafeye göre hazırlandı. İki şezlong arasında 60 santimetre, şezlong grupları arasında ise 2 buçuk metre bulunuyor.

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