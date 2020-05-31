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    • 01.06.2020 00:46
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    Koronavirüste normalleşme süreci başladı: İşte itibariyle açık olacak yerler

    itibarıyla koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararlara ilişkin normalleşme takviminde önemli bir döneme başladı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz perşembe günü kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunmuş ve 1 itibariyle açılacak yerleri ve kaldırılacak olan kısıtlamaları duyurmuştu. Peki 1 Haziran itibariyle hangi yerler açılıyor ve hangi yasaklar kalktı? Normalleşme süreci nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

    Normalleşme süreci başladı

    Türkiye 1 Haziran itibarıyla koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararlara ilişkin normalleşme takviminde önemli bir döneme başladı.

    Başkan Erdoğan, geçtiğimiz perşembe günü kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunmuş ve 1 Haziran itibariyle açılacak yerleri ve kaldırılacak olan kısıtlamaları duyurmuştu. İşte 1 Haziran itibariyle uygulanacak olan normalleşme kararları...

    SEYAHAT KISITLAMASI KALKTI
    Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle son buldu. Başkan Erdoğan kabine toplantısı , "Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" açıklaması yaptı.

    Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.

    KAMU PERSONELİ İŞBAŞI YAPACAK
    İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar.

    RESTORAN VE KAFELER AÇILIYOR
    1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

    EĞLENCE MEKANLARI KAPSAM DIŞINDA
    Eğlence mekanları ile nargile satışı kapsam dışında.

    PLAJLAR VE MİLLİ PARKLAR DA FAALİYETE GEÇECEK
    Plajlar, milli parklar ve bahçeler, müzeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

    SPOR SALONLARI
    Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Spor salonları, spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecek. Spor salonlarındaki buhar banyosu ve sauna bölümleri kapalı kalacak.

    HAYVAN SATIŞ YERLERİ DE AÇILACAK
    Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.

    ECZANELER NORMALE DÖNÜYOR
    1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatlerinin hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.

    KREŞLER AÇILIYOR
    Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı da 1 Haziran'da açılacak.

    HALI SAHALAR
    Halı sahalar ve tenis kortları da açılacak.

    SÜRÜCÜ KURSLARI YENİDEN FAALİYETE GEÇİYOR
    Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran itibariyle hizmete başlıyor.

    KÜTÜPHANELER DE AÇIK OLACAK
    Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek.

    AÇIK HAVA KONSERLERİ
    Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserler saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabilecek.

    DİNLENME TESİSLERİ HİZMET VERECEK
    Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran itibariyle hizmet vermeye devam edecek.

    DENİZ TURİZMİ KISITLAMASI
    Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı.

    YARGISAL FAALİYETLER
    HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak. HSK, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi.

    KAPALI GÖRÜŞ BAŞLIYOR
    Cezaevlerinde kapalı görüşler 1 Haziran itibariyle başlıyor.

    0-18 YAŞA İKİ GÜN SOKAĞA ÇIKMA İZNİ
    20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa iniyor ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak

    65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN KISITLAMA DEVAM
    Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.
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