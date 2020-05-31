SEYAHAT KISITLAMASI KALKTI

Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle son buldu. Başkan Erdoğan kabine toplantısı , "Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" açıklaması yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.