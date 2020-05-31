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    • 31.05.2020 17:24
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    Yazar, şair ve felsefeci olan hayatını kaybetti. Geride Türk edebiyatı için unutulmaz eserler bırakan ? Sorusu yanıtsız kalırken henüz ne hastalığının olduğu bilinmiyor. Gündemde büyük etki haber bırakan bu haberden sonra, 71 yaşındayken hayata gözlerini yuman ? Sorgulaması gündemde sıkça yapılmaya başlandı. İşte merak edilenler…

    Oruç Aruoba kimdir? Oruç Aruoba neden öldü?

    Özellikle sosyal medyada çok konuşulan Oruç Aruoba'nın hayatını kaybettiği haberinden sonra Oruç Aruoba kimdir? Sorusunu arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanmaya başladı. Ardında bıraktığı birbirinden güzel eserleriyle unutulmaz kalacak Oruç Aruoba'nın yaşamına dair bilgileri haberimizde derledik.

    ORUÇ ARUOBA KİMDİR?

    Oruç Aruoba, 1948 yılında Karamürsel'de doğdu. TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Yine Hacettepe Üniversitesi'nde çalışmalarına devam ederek felsefe bilim uzmanı oldu. 1972 ve 1983 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken, felsefe bölümünde doktorasını tamamladı. Bu süreçte, Almanya'da Tübingen Üniversitesi'nde felsefe semineri üyeliği ve 1981 yılında Victoria Üniversitesi (Wellington) (Yeni Zelanda) konuk öğretim üyeliğinde bulundu. Kırmızı Dergisi gibi çeşitli basın organlarında yayın yönetmenliği, yayın kurulu üyeliği ve yayın danışmanlığı yaptı. Birçok dergide yazı ve çevirileri yayınlandı.

    ESERLERİ

    Tümceler, Bir Yerlerden Bir Zamanlar, 1990, Metis Yayınları
    De ki İşte, 1990, Metis Yayınları
    Yürüme, 1992, Metis Yayınları
    Hani, 1993, Metis Yayınları
    Ol/An, 1994, şiir, Metis Yayınları
    Kesik Esin/tiler, 1994, şiir, Metis Yayınları
    Geç Gelen Ağıtlar, 1994, şiir, Metis Yayınları
    Sayıklamalar, 1994, şiir, Metis Yayınları
    Uzak, 1995, Metis Yayınları
    Yakın, 1997,Metis Yayınları
    Ne Ki Hiç, 1997, haikular, Varlık Yayınları
    İle, 1998, Metis Yayınları
    Çengelköy Defteri, 2001, Metis Yayınları
    Zilif, 2002, Sel Yayınları
    Doğançay'ın Çınarları, 2004, şiir, Metis Yayınları
    Benlik, 2005, Metis Yayınları
    Meşe Fısıltıları 2007, Metis Yayınları
    David Hume'un Bilgi Görüşünde Kesinlik, 1974
    Nesnenin Bağlantısallığı (Hume – Kant- Wittgenstein), 1979
    A Short Note on the Selby-Bigge Hume, Tebliğ, Edinburgh, 1976
    The Hume Kant Read, Tebliğ, Marburg, 1988
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