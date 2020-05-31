Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.05.2020 18:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2020 18:16
    ABONE OL

    Günlük – 31 Mayıs 2020 Pazar

    Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 31 Mayıs 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    31 Mayıs 2020 Pazar günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları…

    KOÇ: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. İş yaşamınızda yeni kararlar alma zamanı. Sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.

    BOĞA: Kişisel yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sistemli yapınızı bozmamalısınız.

    İKİZLER: Hakkında konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın.



    YENGEÇ: Hayatınızın; zıtlıkların bir bütünü olduğunu unutmayın. Kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilirsiniz. Duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdeki kişileri fark etmeyebilirsiniz.


    ASLAN: Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Kalbini kırdığınız kişilerin gönlünü almalı ve kendinizi affettirmelisiniz. Bilinçaltınızın etkisi altına giriyorsunuz.



    BAŞAK: Sosyal yaşantınızda kararlı ve istikrarlı bir tablo çiziyor olmanız, doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Çevrenizle istediğiniz iletişimi kurabileceksiniz. Duygusal olarak yenilenmiş hissediyorsunuz.

    TERAZİ: Bugün düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Birçok arkadaşınız sizinle aynı fikirde. Sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin yüzünden hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz.

    AKREP: Gelişen olayların size yüklediği sorumluluklar konusunda fazla üzülmeyin. Hayatın bir başka yönünü görüyor olmanız, sizi olumlu etkileyecek. Başkalarının yaşamını merak edebilirsiniz.

    YAY: Birlikte olacağınız kişileri iyi seçmeli ve güvenebileceğiniz insanlarla çalışmalısınız. Düşüncelerinizi keskin bir şekilde dile getirdiğiniz için, bazen yakınlarınızda aranızda tartışma çıkıyor.

    OĞLAK: Yöneticilerinizle güçlü bağların gelişmesi ve onlarla işbirliği içinde hareket etmeniz, sizin için olumlu bir aşama olacak. Sizin olaylara katı bir tutum içinde yaklaşmanız, çatışmalara neden olabilir.

    KOVA: Aradığınız destek; kariyer aşamasında önemli olabilir. İş bağlantılarınıza dikkat etmelisiniz. İlişkilerinize yargılayıcı bakıyorsunuz. Düşünceleriniz karşı tarafa aktarırken, olaylara ciddi bakıyorsunuz.

    BALIK: Partnerinizle birlikte akılcı bir tutum izleyeceksiniz. Sorunlar yüzünden canınız sıkılabilir. Maddi konularla ilgili gelişimleri takip etmelisiniz. Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir.
    Haberler Yaşam Günlük burç yorumları – 31 Mayıs 2020 Pazar
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri