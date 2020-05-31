KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Ailenin temaslılarının bulunması için filyasyon çalışması başlatıldı. Çalışmada, ailenin bayramda sokağa çıkma yasağını ihlal ederek akrabalarıyla bayramlaşmak için Asmakaradam köyüne gittiği belirlendi. Bunun üzerine aileye ihlalden işlem yapılırken, köy de tedbir amacıyla karantinaya alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Kuruldan yapılan açıklamada, temaslı kişilerin bulunması nedeniyle 70 haneli köyde karantina uygulamasına karar verildiği, salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla uygulanan karantina kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu ifade edildi.