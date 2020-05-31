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    • 01.06.2020 06:45
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    'den sağanak yağış ve dolu uyarısı | 1 Haziran

    haberi... nu araştıran vatandaşlara 'den beklenen haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında bazı illerimiz için sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıldı. Peki bugün hangi illerimizde yağış var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre 1 Haziran yurt genelinde hava durumu.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yer yer küçük çaplı dolu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya Kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Trakya Kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Bilecik çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    EDİRNE °C, 21°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    İSTANBUL °C, 22°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çatalca ve Silivri ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    KIRKLARELİ °C, 20°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    KOCAELİ °C, 21°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    EGE

    Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra bölgenin güney ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    İZMİR °C, 24°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 23°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    MUĞLA °C, 20°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    ADANA °C, 27°C

    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı, öğleden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 26°C

    Parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 18°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 21°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ÇANKIRI °C, 21°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ESKİŞEHİR °C, 19°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    KONYA °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı ilçeleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ

    Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    BOLU °C, 17°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    DÜZCE °C, 20°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    KASTAMONU °C, 15°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ZONGULDAK °C, 18°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 26°C

    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TOKAT °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 20°C

    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    ERZURUM °C, 21°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    KARS °C, 23°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    MALATYA °C, 27°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    VAN °C, 22°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    GAZİANTEP °C, 28°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    SİİRT °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
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