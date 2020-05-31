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    • Yaşam
    • 31.05.2020 Gazete
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    Araba parası kadar ceza yedi 'Bizde her şey zevkine' dedi

    Antalya'da Selahattin Coşkun, polisi görünce gazı kökledi. 1.5 saatte ele geçirildi. İşte Takvim Gazetesi’nin 31 Mayıs 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Zevke bak!
    Antalya'da Selahattin Coşkun, polisi görünce gazı kökledi. 1.5 saatte ele geçirildi.
    23 bin lira cezayı duyunca hiç üzülmedi: Zevk için yaptım, yine yaparım.


    YİNE KOCA VAHŞETİ
    Rize Çayeli'nde Hasan Çerman, bu yılki çay parasını harcadı. Karısı kızınca da bıçağa sarıldı. 30 yıllık eşi Rukiye'yi doğradı.
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