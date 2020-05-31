Araba parası kadar ceza yedi 'Bizde her şey zevkine' dedi

Antalya'da Selahattin Coşkun, polisi görünce gazı kökledi. 1.5 saatte ele geçirildi.23 bin lira cezayı duyunca hiç üzülmedi:Rize Çayeli'nde Hasan Çerman, bu yılki çay parasını harcadı. Karısı kızınca da bıçağa sarıldı. 30 yıllık eşi