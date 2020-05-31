Araba parası kadar ceza yedi 'Bizde her şey zevkine' dedi

Antalya'da Selahattin Coşkun, polisi görünce gazı kökledi. 1.5 saatte ele geçirildi.
23 bin lira cezayı duyunca hiç üzülmedi: Zevk için yaptım, yine yaparım.
YİNE KOCA VAHŞETİ
Rize Çayeli'nde Hasan Çerman, bu yılki çay parasını harcadı. Karısı kızınca da bıçağa sarıldı. 30 yıllık eşi Rukiye'yi doğradı.
23 bin lira cezayı duyunca hiç üzülmedi: Zevk için yaptım, yine yaparım.
YİNE KOCA VAHŞETİ
Rize Çayeli'nde Hasan Çerman, bu yılki çay parasını harcadı. Karısı kızınca da bıçağa sarıldı. 30 yıllık eşi Rukiye'yi doğradı.