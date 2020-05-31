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    • Yaşam
    • 31.05.2020 Gazete
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    'da anne kedi köpekleri olan çifte dehşet yaşattı

    'da dün ilginç bir olay yaşandı. bir aile, oturdukları sitede bulunan ve yavruları olan kedinin saldırısına uğradı. saldırısından korunabilmek için uzun süre mücadele eden çift, çok zor anlar yaşadı.

    Pisikopat!
    Antalya'da dün ilginç bir olay yaşandı. bir aile, oturdukları sitede bulunan ve yavruları olan kedinin saldırısına uğradı. saldırısından korunabilmek için uzun süre mücadele eden çift, çok zor anlar yaşadı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Nİlüfer Korkmaz, "Elimde tencere vardı. Üstüne çıktı. Kolum ve bacağım baya bir çizildi. Kediyi yaralamaktan da korktuk. Biz ona zarar gelsin istemiyorduk. Sonra o mücadeleden yoruldu. Kedinin ismi var mı bilmiyorum ama kesinlikle leopar olmalı" dedi.



    Kedinin hışmına uğrayan genç kadının vücudunda çizikler oluştu.
    Haberler Yaşam Antalya'da anne kedi köpekleri olan çifte dehşet yaşattı
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