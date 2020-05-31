Antalya'da dün ilginç bir olay yaşandı. Köpekli bir aile, oturdukları sitede bulunan ve yavruları olan kedinin saldırısına uğradı. Hayvanın saldırısından korunabilmek için uzun süre mücadele eden çift, çok zor anlar yaşadı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Nİlüfer Korkmaz, "Elimde tencere vardı. Üstüne çıktı. Kolum ve bacağım baya bir çizildi. Kediyi yaralamaktan da korktuk. Biz ona zarar gelsin istemiyorduk. Sonra o mücadeleden yoruldu. Kedinin ismi var mı bilmiyorum ama kesinlikle leopar olmalı" dedi.
Kedinin hışmına uğrayan genç kadının vücudunda çizikler oluştu.
Kedinin hışmına uğrayan genç kadının vücudunda çizikler oluştu.