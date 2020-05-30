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    • Yaşam
    • 30.05.2020 Gazete
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    Vatandaş virüsten korktu, şişme plaj alıp denizin ortasına kuruldu!

    Coronavirüs hayatımızı değiştirdi. tatil anlayışımızı da tamamen değiştirdiği ortaya çıktı. kişinin, satın aldığı belirlendi. Özellikle 'u tercih edenler, şişme deniz platformu alarak tatil hazırlığına başladı.



    Coronavirüs hayatımızı değiştirdi. Şimdi tatil anlayışımızı da tamamen değiştirdiği ortaya çıktı. Binlerce kişinin, şişme deniz platformu satın aldığı belirlendi. Özellikle Bodrum'u tercih edenler, şişme deniz platformu alarak tatil hazırlığına başladı.

    Özellikle HAUTE BOARDS'un ürünlerini satın alan Türkler, sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Yeni döneme hızla ayak uydurmanın önemine dikkat çekenlerin ilginç yorumları:

    Twitter;

    BİR SANDAL BİR PLATFORM

    Şişme deniz platformu aldım. Artık koylar da bizim.

    Coronavirüs varsa bizim de aklımız var.



    Mavi tur sonrası kişisel deniz platformum da hazır.

    Bir sandal bir de şişme platforma. Yazın yeni trendi şimdiden başladı.

    Bodrum'da sandal kiralıyorum. 43 kişi telefonla aradı ve deniz platformunu çekip çekemeyeceğimi sordu.

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