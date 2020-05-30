Vatandaş virüsten korktu, şişme plaj alıp denizin ortasına kuruldu!

Özellikle HAUTE BOARDS'un ürünlerini satın alan Türkler, sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Yeni döneme hızla ayak uydurmanın önemine dikkat çekenlerin ilginç yorumları:



Twitter;



BİR SANDAL BİR PLATFORM



Şişme deniz platformu aldım. Artık koylar da bizim.



Coronavirüs varsa bizim de aklımız var.