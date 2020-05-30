Vatandaş virüsten korktu, şişme plaj alıp denizin ortasına kuruldu!

Coronavirüs hayatımızı değiştirdi. Şimdi tatil anlayışımızı da tamamen değiştirdiği ortaya çıktı. Binlerce kişinin, şişme deniz platformu satın aldığı belirlendi. Özellikle Bodrum'u tercih edenler, şişme deniz platformu alarak tatil hazırlığına başladı.
Özellikle HAUTE BOARDS'un ürünlerini satın alan Türkler, sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Yeni döneme hızla ayak uydurmanın önemine dikkat çekenlerin ilginç yorumları:
Twitter;
BİR SANDAL BİR PLATFORM
Şişme deniz platformu aldım. Artık koylar da bizim.
Coronavirüs varsa bizim de aklımız var.