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    • 30.05.2020 06:34
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    Son dakika: ’da sanayi sitesinde : 5 iş yeri küle döndü

    Son dakika haberine göre ’da 'nde bir marangoz atölyesinde çıkan diğer iş yerlerine sıçradı. Yangın nedeniyle, ilk belirlemelere göre 5 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

    Sanayi sitesinde yangın: 5 iş yeri küle döndü

    , saat 02:00 sıralarında kentte çok sayıda işletmenin faaliyet gösterdiği 'ndeki 21'inci Cadde'de bir marangoz atölyesinde çıktı. Atölyedeki ahşap malzemenin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki değirmen makineleri imalatı yapılan iş yeri ile boya deposuna sıçradı. Patlamaların da yaşandığı yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



    Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangın sonucu, ilk belirlemelere göre 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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