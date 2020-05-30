Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    'da baraj gölünde facia!

    'da önceki gün yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Kuzenler Nazlım Karaca (15) ve (17) yüzmek için Haraçlı Mevkiindeki Günalan Köyü Barajı'na girdi. Ancak ikisi de boğularak hayatını kaybetti.

    Ah be çocuklar
    Burdur'da önceki gün yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Kuzenler Nazlım Karaca (15) ve (17) yüzmek için Haraçlı Mevkiindeki Günalan Köyü Barajı'na girdi. Ancak ikisi de boğularak hayatını kaybetti. Dün sudan çıkarılan cesetler, morga gönderildi.



    Akay'ın babası Hurşit Akay, "İkisi, arkadaşlarına 'Gezeceğiz biraz' demişler. Soyunup suya girmişler. Çok üzgünüz" dedi.
    Haberler Yaşam Burdur'da baraj gölünde facia!
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri