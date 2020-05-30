Burdur'da önceki gün yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Kuzenler Nazlım Karaca (15) ve Soner Akay (17) yüzmek için Haraçlı Mevkiindeki Günalan Köyü Barajı'na girdi. Ancak ikisi de boğularak hayatını kaybetti. Dün sudan çıkarılan cesetler, morga gönderildi.
Akay'ın babası Hurşit Akay, "İkisi, arkadaşlarına 'Gezeceğiz biraz' demişler. Soyunup suya girmişler. Çok üzgünüz" dedi.
Akay'ın babası Hurşit Akay, "İkisi, arkadaşlarına 'Gezeceğiz biraz' demişler. Soyunup suya girmişler. Çok üzgünüz" dedi.