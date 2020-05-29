Tüm Türkiye göktaşı heyecanı yaşadı. Sosyal medya yıkıldı. Dün saat 20.30 sıralarında gökyüzünde meydana gelen şiddetli patlamayla gök gürültüsüne benzer bir ses duyuldu. Göz alan yoğun bir ışık görüldü. Polis ve jandarmaya göktaşı düştüğü yönünde çok sayıda ihbar yapıldı. Vatandaşlar o anları sosyal medyada paylaştı. Binlerce yorum yapıldı.
Işık hüzmesi ile ilgili birçok yorum yapılırken, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünalan, bu olayın meteor olduğunu ifade etti.
İşte bazı tweet'ler!
Tanesi 10 liradan göktaşı alınır
Virüs, deprem, meteor... Keşke direk 2021'e girseydik.
Uzaylılar ve göktaşı da gördük 2020'de
Ülkeye göktaşı bile geldi, sen bana gelmedin.
Fenerimi aldım, göktaşı aramaya gidiyorum.