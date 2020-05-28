Bitlis'in Yolalan beldesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği, il merkezine bağlı Yolalan'daki Üçkardeş Mahallesi'nin geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği anımsatıldı.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLARININ AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

Açıklamada, "Üçkardeş Mahallesi'nde uygulanan kısıtlama ve karantinanın bugün saat 20.00 itibarıyla kaldırılmasına, mahallenin giriş ve çıkışlarının açılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.