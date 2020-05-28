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    • 29.05.2020 00:00
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    'te 'ndeki karantinası kaldırıldı

    'in Yolalan beldesindeki 'nde, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 20.00 itibarıyla kaldırılmasına, mahallenin giriş ve çıkışlarının açılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    O mahallede karantina kaldırıldı

    'in Yolalan beldesindeki bir mahallede, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

    Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği, il merkezine bağlı Yolalan'daki 'nin geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği anımsatıldı.

    GİRİŞ VE ÇIKIŞLARININ AÇILMASINA KARAR VERİLDİ
    Açıklamada, "Üçkardeş Mahallesi'nde uygulanan kısıtlama ve karantinanın bugün saat 20.00 itibarıyla kaldırılmasına, mahallenin giriş ve çıkışlarının açılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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