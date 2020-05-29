

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde dün dehşet verici bir olay yaşandı. Gümbet Koyu'nda bazı vatandaşlar, denizde yüzen camgöz isimli 1.5 metre uzunluğundaki balığı izlemeye başladı. Bu sırada iki kişi sandala atladı. Köpekbalığının peşine takıldı. Şahıslardan biri eline aldığı mızrağı, sığ sudan çıkamaya çalışan balığa defalarca saplamaya başladı. 10 dakikalık işkence, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

kaydeden vatandaş, "Hayvanı yaraladılar. En son mızrağı tam sapladılar ve balık kaçamadı. Teknede ailem de vardı, onlar daha fazla bakmaya dayanamadı. Ayrılırken hayvanı karaya çıkardıklarını gördüm" dedi.