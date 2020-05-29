Antalya'da kumar oynatılan eve baskın!

Antalya'nın Kaş ilçesi Ova Mahallesi Göl Caddesi'nde M.A. isimli şahsın evinde kumar oynatıldığı duyumu alınması üzerine Kınık Jandarma Komutanlığı ve Antalya B Grup İstihbarat ekipleri ile Kaş Cumhuriyet Savcılığından arama kararı alınarak söz konusu adreste arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.

Aramada masa üzerinde 6 bin 390 lira tespit edilerek mülkiyetin kamuya geçirilmesi için el konuldu. Suçta kullanılan 10 adet iskambil kağıdı ve 2 adet poker kağıdı da ele geçirilerek el konuldu.

CEZA YAĞDI

Kumar oynayan 7 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine istinaden bin 225'er liradan toplam 8 bin 575 lira idari yaptırım uygulandı. Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereği 392 liradan 2 bin 744 lira idari yaptırım uygulandı. Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereği 3 bin 150 liradan 22 bin 50 lira idari yaptırım uygulandı. Toplamda 33 bin 369 TL idari yaptırım uygulandı.

Kaş Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek adli tahkikata başlandı.