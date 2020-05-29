Sıfır araç aldı! Ekspertiz raporuyla şoka girdi

21 Mayıs tarihinde dünyaca ünlü bir otomobil firmasının 2020 model aracını alan Duygu Çamtaş (36), yeni aracının sevincini yaşarken hevesi kursağında kaldı. Çamtaş, aracı satın aldıktan kısa bir zaman sonra, haberlerde bazı kişilerin mağduriyetini görüp önlem almak için ekspertize gitti. Yeni satın aldığı sıfır aracını ekspertize götüren Çamtaş, burada hayatının şokunu yaşadı. Ekspertiz görevlilerinin yaptığı incelemede Duygu Çamtaş'ın sıfır olarak satın aldığı araç, iddiaya göre kusurlu çıktı. Sıfır aracın ekspertiz raporuna "Motor kaputu cıvatalarında sökme takma ayar vardır" yazısı yazıldı. Firmaya giderek durumu bildiren Çamtaş, bayi ve fabrika yetkililerinin mağduriyetlerini gidermediğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

"OKUDUĞUM HABERLERİN İÇERİSİNDE BULDUM KENDİMİ"

Daha önce haberlerde bu tarz şeyleri okuduğundan dolayı duyduğu şüphe üzerine ekspertize gittiğini, haberlerde okuduklarının kendi başına geldiğini söyleyen Duygu Çamtaş, aracının kusurlu olduğunu görünce şoka uğradığını belirtti. Çamtaş, "Sürekli haberlerde karşılaşırdık bu tarz durumlarla. Sıfır araç alıp kusurlu çıkan vatandaşların mağduriyetine tanık olurduk. Bu yüzden duyduğum şüphe üzerine nişanlıma, aracı mutlaka ekspertize götürmemiz gerektiğini söyledim. Ekspertize götürdüğümüzde ön kaputtaki cıvatalarda sök-tak olduğu söylendi. O sırada şok oldum. Okuduğum haberlerin içerisinde buldum kendimi bir anda. Firmaya giderek durumdan bahsettik. Bize sürekli 'bugün git yarın gel' taktiği uyguladılar. Bugün nişanlım gitti tekrar konuşmaya. Uzun süre, sabahtan akşama kadar bekledi. Hala bir sonuca ulaşamadık" diye konuştu.