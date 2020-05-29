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    • Yaşam
    • 29.05.2020 11:10
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    • 29.05.2020 11:10
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    2 yaşındaki Mustafa aracın altında kalarak can verdi!

    'nın Siverek ilçesinde,bir sürücü arabasını park halindeyken çalıştırdıktan sonra 2 yaşındaki ya önüne çıktı. Farkında olmayıp yola devam eden sürücü, küçük çocuğa çarptı. Çevresindekilerin uyarılarını duyup çarptığını anlayınca, araçtan indi. Ağır yaralanan minik Mustafa'yı aracına bindirip hastaneye götürdü. 2 yaşındaki Mustafa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Oyun oynayan çocuğu fark edemeyip ezip geçti!

    'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün park halindeyken çalıştırdıktan sonra fark etmeyerek, çarptığı (2) yaşamını yitirdi. anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

    OYUN OYNAYAN ÇOCUĞU FARK EDEMEDİ
    Kaza, dün, Siverek'in Şirinkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. , park halindeki 34 BM 5025 plakalı hafif ticari aracını çalıştırıp, hareket ettiği sırada, sokakta oynayan Mustafa Sonka önüne çıktı. Fark etmeyerek, yola devam eden Sunkar, küçük çocuğa çarptı. Sürücü, çevredekilerin uyarısıyla çocuğa çarptığını anlayıp, araçtan indi. Ağır yaralanan minik Mustafa'yı aracına bindiren Sunkar, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mustafa Sonka, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Sonka ailesi, hastaneye akın edip, uzun süre gözyaşı döktü. Polis, hastanede güvenlik önlemi alırken, sürücü Nusret Sunkar da gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

    Öte yandan kaza anı, mahalledeki evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çocuğun park halindeki aracın çevresinde oynadığı, sürücünün de hareket ettirdiği araçla çocuğa çarptığı anlar yer aldı.

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