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    • Yaşam
    • 28.05.2020 20:48
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    • 28.05.2020 20:48
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    'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve 4 bina ya alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında 'nin tamamı ile Haliliye, Eyyübiye ve Viranşehir'de 4 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

    Şanlıurfa'da bir mahalleye korona karantinası!

    'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve 4 bina ya alındı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Haliliye, Eyyübiye, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

    Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında 'nin tamamı ile Haliliye, Eyyübiye ve Viranşehir'de 4 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

    Öte yandan, Eyyübiye'de 3, Siverek'te 2 bina ile Akçakale ilçesi Ohali Mahallesi'nde uygulanan karantina sona erdirildi.

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    Haberler Yaşam Şanlıurfa'da Birecik Divriği Mahallesi'ne koronavirüs karantinası!
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