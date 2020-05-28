"GÖKTAŞINI BULURSAK DEVLETE VERECEĞİZ"

Bölgede arama yapan Ahmet Yılmaz, dün akşam ışık hüzmesini gördüğünü belirterek, "Bir baktım, ateş gibi gökyüzünde ışık yayıldı. Şaşırdık, kaldık. Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Nereye düştüğünü bilmiyoruz, merak ediyoruz." dedi.

Ömer Sürür de "Gerçekten çok şaşırdık. Ben böyle bir şey daha önce görmedim. Daha önce bu tür şeyleri televizyonlardan görüyorduk. Düşen şeyin bir zararı var mı, yok mu, diye araziye bakıyoruz. Olumsuz bir durumla karşılaşmadık, bunun için mutluyuz. Işığı gördüğümüz yerlere gündüz baktık. Aradık ama bir şey bulamadık." diye konuştu.

Muhittin Civelek ise ışığın görüldüğü yerlerde gündüz gözüyle arama yaptıklarını belirterek, "Böyle bir ışık süzülmesini ilk defa gördüm. Çok korktuk. Göktaşını bulursak devletimize teslim edeceğiz" dedi.