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    • Yaşam
    • 28.05.2020 Gazete
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    Lüks cipin evinin önünde yıkanmasına tepki gösteren kadın aracın üzerine çöp döktü

    'ta bir kadın, evinin önünde lüks cipin yıkanmasına öfkelendi. Araca çöp dökerek zarar verdi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

    Çöplü ve öfkeli!
    Araç yıkama kavgası karakolda bitti. Olay dün 'ta meydana geldi. Şaban G., her zamanki gibi lüks cipini park ettikten sonra aracı yıkamaya başladı.



    Komşusu Ayser S., bu duruma sinirlenerek, iddiaya göre, "Burası oto yıkama yeri mi? Lüks arabaya biniyorsun, kapının önünde yıkamaya kalkıyorsun" diyerek tepki gösterdikten sonra yanında getirdiği çöp kutusundakileri boşalttı. Aracının kaputunda çıkmayan izler oluştuğunu görünce çok sinirlenen Şaban G., kadın ile tartıştı.



    Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

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