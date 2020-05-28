Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    İznik’teki dönemine ait mermer Avrupa medyasının ilgi odağı oldu

    2015 yılında Hisardere köyü yolu üzerindeki zeytin bahçesinde 2'nci yüzyıl dönemine ait mermer çıkartıldı. İ İznik’te 2’nci yüzyıl Roma İmparatorluğu dönemine ait mermer lahit Avrupa medyasının ilgi odağı oldu. Birçok zenginin hayali de bu lahit.

    Zenginlerin hayali

    2015 yılında Hisardere köyü yolu üzerindeki zeytin bahçesinde 2'nci yüzyıl dönemine ait mermer çıkartıldı. İznik Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen lahitin dört bir yanında özenle işlenmiş kabartma heykeller, sanat tarihi uzmanları tarafından incelenmeye başlandı. Tarihi lahiti inceleyen uzmanlar, heykellerin Truva Savaşı, Yunan Aka Kralı Agamemnon ve çeyrek tanrı kabul edilen Aşil'e ait olduğunu tespit etti. İngiliz ve Fransız medyası, zenginlerin bu lahiti hayal ettiklerini yazdı.

    Haberler Yaşam Bursa İznik’teki Roma İmparatorluğu dönemine ait mermer lahit Avrupa medyasının ilgi odağı oldu
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri