Ünlü iş adamına ölüm tehdidi!

Green Park Otelleri'nin sahibi Adil Üstündağ, ticaret yaptığı iş insanı Mehmet Solmaz tarafından alacağı olduğu iddiasıyla ölümle tehdit edildiğini ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu. Üstündağ, "Mehmet Solmaz bana 'Ölümün benim elimden olacak, paramı sana bırakmam. Seni geberteceğim' dedi. Tehditler artınca şikayette bulundum" diye konuştu.
Üstündağ, "Kendisiyle para konusunda anlaştık. Ama hala alacağı olduğunu söylüyor" dedi.
Üstündağ, "Kendisiyle para konusunda anlaştık. Ama hala alacağı olduğunu söylüyor" dedi.