Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Ünlü iş adamına ölüm tehdidi!

    'nin sahibi , ticaret yaptığı iş insanı tarafından alacağı olduğu iddiasıyla ölümle tehdit edildiğini ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu.

    Ölüm tehdidi!
    Green Park Otelleri'nin sahibi , ticaret yaptığı iş insanı tarafından alacağı olduğu iddiasıyla ölümle tehdit edildiğini ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu. Üstündağ, "Mehmet Solmaz bana 'Ölümün benim elimden olacak, paramı sana bırakmam. Seni geberteceğim' dedi. Tehditler artınca şikayette bulundum" diye konuştu.



    Üstündağ, "Kendisiyle para konusunda anlaştık. Ama hala alacağı olduğunu söylüyor" dedi.
    Haberler Yaşam Ünlü iş adamına ölüm tehdidi!
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri