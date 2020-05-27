Son dakika: Bir apartmanın bahçesinde kadın cesedi bulundu!

Şanlıurfa'da bir apartmanın bahçesinde kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıufa'nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın bahçesindeki ağaçların arasında bir kadının yerde yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken, kadının olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.