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    • 27.05.2020 16:51
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    • 27.05.2020 16:51
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    Son dakika: Bir apartmanın bahçesinde kadın cesedi bulundu!

    Gelen son dakika haberine göre, Şanlıufa'nın Haliliye ilçesine bağlı 'nde bir apartmanın bahçesinde kadın cesedine rastlanıldı. Kadının yerde yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi.

    Apartmanın bahçesinde kadın cesedi bulundu!

    'da bir apartmanın bahçesinde kadın cesedi bulundu.

    Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıufa'nın Haliliye ilçesine bağlı 'nde yaşandı. Bir apartmanın bahçesindeki ağaçların arasında bir kadının yerde yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede olduğu tahmin edilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken, kadının olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Kurumu morguna kaldırıldı.

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