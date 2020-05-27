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    • 27.05.2020 16:41
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    'de, evindeki saksıda 19 kök Hint i yetiştiren kişi yakalandı!

    'in Edremit ilçesinde ekipler, A.Ç.H'nin evde Hint i yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda büyük saksılarda yetiştirilen 19 kök Hint keneviri ile 139 gram esrar, 2 esrar öğütme aparatı, 1 hassas terazi ve kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzenek ele geçirildi. Operasyon sonrası ev sahibi A.Ç.H gözaltına alındı.

    Evindeki saksıda 19 kök Hint keneviri yetiştirmiş!

    'in Edremit ilçesinde, evinde Hint i yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Akçay Mahallesi'nde A.Ç.H'nin evde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Düzenlenen operasyonda A.Ç.H'nin evinde yapılan aramada büyük saksılarda yetiştirilen 19 kök Hint keneviri ile 139 gram esrar, 2 esrar öğütme aparatı, 1 hassas terazi ve kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzenek ele geçirildi.

    Gözaltına alınan A.Ç.H'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Haberler Yaşam Balıkesir'de, evindeki saksıda 19 kök Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı!
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