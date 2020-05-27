Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.05.2020 16:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2020 16:55
    ABONE OL

    'da ekipleri alarma geçiren olay! Çocuk parkında bulundu

    'da öğlen saatlerinde gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bir çocuk parkında bulunan iki metrelik yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanan yılan zarar görmemesi için şehir dışarısında güvenli bir noktada tekrar doğaya bırakıldı.

    Erzincan'da ekipleri alarma geçiren olay

    'da itfaiye ekipleri parkta bulunan yılanı bugün dışarı çıkan çocuklara zarar vermemesi için yakalayarak uygun bir yerde doğaya saldı.
    Erzincan'da saat 12.51'de 110'a gelen ihbarda merkez Demirkent mevki Arı Park olarak bilinen yerde yılan olduğu bildirildi. İhbar üzerine itfaiye müdürlüğü kurtarma ekibi hemen olay yerine hareket etti.

    Olay mahalline ulaşan itfaiye ekibi, Arılı Park'ta bulunan vatandaşların yönlendirmesi ile yılanın yerini tespit edip büyük bir titizlikle yakaladı. Yakalanan yılan zarar görmemesi için şehir dışarısında güvenli bir noktada tekrar doğaya bırakıldı.

    Haberler Yaşam Erzincan'da ekipleri alarma geçiren olay! Çocuk parkında bulundu
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri