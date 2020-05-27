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    • 27.05.2020 17:19
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    • 27.05.2020 17:24
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    'de bir evi cephaneye çevirmişler!

    'de ve ekipleri, Ulukışla ilçesi Kılan köyünde A.U'nun evinde uzun namlulu silahlar bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adreste yapılan aramada, kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 5 şarjör ve 553 fişek, 2 tabanca ile onlara ait 4 şarjör ve 47 fişek bulundu. Silah, tabanca, fişek ve şarjöre el koyan ekipler, şüpheli A.U. hakkında çeşitli suçlardan işlem başlattı.

    Evi cephaneye çevirmişler!

    'de bir evde kalaşnikof silah ve 2 tabanca ile çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, ve ekipleri, Ulukışla ilçesi Kılan köyünde A.U'nun evinde uzun namlulu silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler, evde yaptıkları aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 5 şarjör ve 553 fişek, 2 tabanca ile onlara ait 4 şarjör ve 47 fişek buldu.

    Silah, tabanca, fişek ve şarjöre el koyan ekipler, şüpheli A.U. hakkında "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarından işlem başlattı.

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