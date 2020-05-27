



'ÖNLEMLER DAHA DA GENİŞLETİLEBİLİR'

Alandaki marketin kullanımı için de yine o maske ve eldivene ihtiyaç duyulacak. Soyunma kabinlerinin ve duş alanların olduğu yerlerde sosyal mesafe şeritleri yerleştirildi.



Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve Uluslararası Mavi Bayrak Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy, Konyaaltı Sahili'nin de içinde bulunduğu plajların yakın zamanda açılacağını tahmin ettiklerini söyledi. Konyaaltı Plajı'nın günde 150 bin kişinin yoğun olarak kullandığı bir sahil olduğunu anlatan Atasoy, "Belediye burada riski sıfıra indirmek için bütün önlemleri aldı. Temassız sabunluklar, fotoselli aydınlatmalar ve musluklar, duş başlıklarının teke düşürülmesi. Tuvaletlerin havalandırılması. Çim alanlarda sosyal mesafenin ayarlanması. Bu tedbirler kesinlikle uygulanacak. İlave tedbirler de olabilir. Bu kurallar daha da genişletilebilir" dedi.



Atasoy, güvenlik için bulaş riskini en aza indirmek ve kontrolü elde tutmak için akşam saatlerinde plajın kapatılabileceğinin de gündemlerinde olduğunu söyledi.