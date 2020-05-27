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    • Yaşam
    • 27.05.2020 Gazete
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    Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim

    ’da akli dengesi yerinde olmayan O.P.’nin kürekli saldırısında yaralanan komiser, yaşananları anlattı: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim

    Kürekli saldırıda yaralanan komiser, olay anını anlattı. Olay 24 Mayıs'ta 'da yaşandı. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen O.P. rahatsızlanınca ailesi, hastaneye götürmek istedi. Ortalık bir anda karıştı. Karakol Amiri komiser Seydi Emirhan ve beraberindeki ekip, O.P.'yi sakinleştirip, ambulansa bindirmeye çalıştı. Şüphelinin kürekli saldırısında Emirhan, başı ve ayağından yaralandı. Silah kullanmamayı kendisinin seçtiğini ve en doğru kararı verdiğini söyleyen komiser, "Olumsuz bir örnek teşkil etmemek adına diyalog yolunu tercih ettim" dedi.
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