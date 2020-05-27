Edirne'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Kavakayazma köyünde oturan Fatma Günay (61), üç gün önce sırra kadem bastı. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sazlıklar arasında Günay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cinayetle ilgili oğlu Aykut Günay ile komşuları Ercüment A. ve Jülide A. gözaltına alındı. Jülide A. "Aykut annesinin boğazını kesti" ifadesini kullandı. Üçü de tutuklandı.
Genç adamın, annesini miras meselesi yüzünden öldürdüğü iddia edildi.
Genç adamın, annesini miras meselesi yüzünden öldürdüğü iddia edildi.