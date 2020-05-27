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    • Yaşam
    • 27.05.2020 Gazete
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    'de evlat vahşeti! 3 kişi tutuklandı...

    'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Kavakayazma köyünde oturan (61), üç gün önce sırra kadem bastı. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sazlıklar arasında Günay'ın cansız bedenine ulaşıldı. ilgili oğlu ile komşuları Ercüment A. ve A. gözaltına alındı. Jülide A. "Aykut annesinin boğazını kesti" ifadesini kullandı. Üçü de tutuklandı.

    Ana katili!
    Edirne'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Kavakayazma köyünde oturan (61), üç gün önce sırra kadem bastı. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sazlıklar arasında Günay'ın cansız bedenine ulaşıldı. ilgili oğlu ile komşuları Ercüment A. ve A. gözaltına alındı. Jülide A. "Aykut annesinin boğazını kesti" ifadesini kullandı. Üçü de tutuklandı.



    Genç adamın, annesini miras meselesi yüzünden öldürdüğü iddia edildi.
    Haberler Yaşam Edirne'de evlat vahşeti! 3 kişi tutuklandı...
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