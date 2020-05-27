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    • Yaşam
    • 27.05.2020 16:19
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    • 27.05.2020 16:19
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    'da korkutan yangın!

    'da bulunan Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken, olay sonrası inceleme başlatıldı.

    Bursa'da korkutan yangın!

    'da, Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki depoda, eşyaların tutuşmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı depoda hasar meydana geldi.
    Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde bulunan Ayakkabıcılar Çarşısı'nın en alt katındaki depoda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Eşyalar alev aldırken, yangın kısa sürede depoyu sardı. Çarşı esnafının haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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