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    • 27.05.2020 16:08
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    • 27.05.2020 16:16
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    | 'dan flaş açıklaması! Sıcaklıklar yarından itibaren artacak!

    'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'da etkili olan soğuk hava yerini yaz sıcaklıklarına bırakacak. AKOM açıklamasında "İstanbul’da ’nın ilk gününden itibaren kuzeyli (Poyraz) yönlerden esen rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren yönünü güneyli (Lodos) yönlere çevireceği, halihazırda mevsim normallerinin altında (16-17C) seyreden sıcaklıkların Perşembe (Yarın) gününden itibaren kademe kademe artarak 22C’lere kadar yükseleceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

    'un paylaştığı verilere göre; hafta boyunca etkisini göstermesi beklenen Basra kökenli alçak basınç sisteminin, Marmara bölgesi üzerinde kararsız hava koşullarına neden olacağı, beraberinde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

    Cumartesi öğlen saatlerine kadar aralıklarla görülecek yağışların özellikle bugün akşam saatleri ile Cuma günü kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli bir şekilde etkisini göstermesi bekleniyor.

    'da 'nın ilk gününden itibaren kuzeyli (Poyraz) yönlerden esen rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren yönünü güneyli (Lodos) yönlere çevireceği, halihazırda mevsim normallerinin altında (16-17C) seyreden sıcaklıkların Perşembe (Yarın) gününden itibaren kademe kademe artarak 22C'lere kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

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