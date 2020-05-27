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    • 28.05.2020 06:53
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    | Meteoroloji'den kritik uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat! | 2020

    Son dakika tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı , ile , Erzurum, ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile Eskişehir, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İşte, 28 Mayıs Perşembe il il hava durumu raporu...

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 11°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL 11°C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 11°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ 11°C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 13°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KÜTAHYA 6°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA 11°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA 10°C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 18°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA 18°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY 17°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA 8°C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    ANKARA 10°C, 23°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    ÇANKIRI 9°C, 26°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    ESKİŞEHİR 9°C, 18°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA 10°C, 26°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 8°C, 17°C
    Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE 11°C, 19°C
    Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU 9°C, 21°C
    Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 12°C, 17°C
    Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 15°C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 13°C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    TOKAT 15°C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON 13°C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    ERZURUM 8°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 7°C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MALATYA 14°C, 30°C
    Parçalı bulutlu

    VAN 9°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 14°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP 17°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT 20°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA 21°C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu
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