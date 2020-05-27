Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile Eskişehir, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İşte, 28 Mayıs Perşembe il il hava durumu raporu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.