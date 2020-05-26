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    • 26.05.2020 16:56
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    • 26.05.2020 16:56
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    Yasak olmasına rağmen taziye yaptılar! 3 mahalle karantinaya alındı

    ’ın Edremit ilçesinde yasak olmasına rağmen taziye yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine başkanlığında kaymakamlık toplantı düzenledi. Yapılan toplantı sonucunda taziye yerindeki kişilerin temaslı olarak tespit edilmesi sonucunda 5 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 3 mahalle karantinaya alındı.

    Yasak olmasına rağmen yapılan taziye sonucu 3 mahalle karantinada!

    'ın Edremit ilçesindeki taziyeden dolayı Tuşba ilçesindeki 3 mahalle karantinaya alındı.
    başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda olağanüstü toplandı. Yapılan toplantının ardından, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'ndeki taziyeye katılan kişilerde korona virüse rastlanması sonucu yapılan filyasyon raporuna göre taziye yerindeki kişilerin temaslı olarak tespit edilmesi ve bu kişilerin Tuşba'nın Gendelova (5 temaslı), Kozluca (5 temaslı) ve Yalnızağaç (1 temaslı) mahallelerinde ikamet etmesi üzerine 25 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 3 mahalle karantinaya alındı.

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