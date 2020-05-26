Azeybaycan'dan Türkiye'ye 8 yıl önce 'turist' olarak gelen ve çok sayıda kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran şüpheli kadın ile ilgili Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince flaş bir operasyon düzenlendi.





YAKLAŞIK 1 MİLYON DOLANDIRDI

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye 8 yıl önce 'turist' olarak gelen Azerbaycan uyruklu şüpheli Khalida M. isimli kadın çok sayıda mağduru yaklaşık 1 milyon lira dolandırdı.

EVLİLİK VE TİCARET SÖZÜ

Önce Azeriler Dayanışma Derneği'ne üye olarak birçok insanla tanışan kadın, bazı mağdurlara evlilik vaadi sunarken bazıları mağdurlarla da ticaret yapma sözü verdi.

Ukrayna ve Rusya'dan gümrüksüz ucuz ceviz getireceği yalanıyla insanları kandıran Khalida M., kendisini Azerbaycan'da üst düzey bürokratları tanıyormuş gibi gösterdi… Rusya'da iyi bir üniversitede eğitim aldığı ve 3 dili olduğu öğrenilen şüpheli kadının annesinin geçmiş yıllarda milletvekilliği yaptığı öğrenildi.





ADRES DEĞİŞTİRİP İZİNİ KAYBETTİRDİ

Güvenini kazandığı mağdurlardan paraları aldıktan sonra izini kaybettiren şüphelinin sürekli adres değiştirdiği belirlendi.

BÖYLE TESPİT EDİLDİ

Ankara Emniyeti Dolandırıcılık Büro ekipleri, dolandırıcıya temizliğe giden kişi üzerinden şüphelinin evini Kriminalistik Adli Görüntülemeler teknolojisiyle tespit etti. Dolandırıcılık polisleri takip sonucu 'turist' kadını kıskıvrak yakaladı.

Şüpheli kadın mağdurlarla gönül ilişkisi yaşayarak güven kazandığını itiraf etti.



NAZİF KARAMAN/SABAH