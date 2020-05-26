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    • 26.05.2020 12:07
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    : M.'yi yakaladı! Çok sayıda kişiden 1 milyonluk vurgun yapmış

    haberi... Azeybaycan’dan Türkiye’ye 8 yıl önce ‘’ olarak gelen ve çok sayıda kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran şüpheli kadın kıskıvrak yakalandı. ’nin sürekli adres değiştirerek izini kaybettiren şüpheliyi teknolojisiyle tespit ettiği öğrenildi. ’da iyi bir üniversitede eğitim aldığı ve 3 dili olduğu öğrenilen şüpheli kadının annesinin geçmiş yıllarda milletvekilliği yaptığı öğrenildi. Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın özel haberi.

    ‘Turist’ yakalandı

    Azeybaycan'dan Türkiye'ye 8 yıl önce '' olarak gelen ve çok sayıda kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran şüpheli kadın ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince flaş bir operasyon düzenlendi.

    YAKLAŞIK 1 MİLYON DOLANDIRDI
    Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye 8 yıl önce 'turist' olarak gelen Azerbaycan uyruklu şüpheli M. isimli kadın çok sayıda mağduru yaklaşık 1 milyon lira dolandırdı.

    EVLİLİK VE TİCARET SÖZÜ
    Önce Azeriler Dayanışma Derneği'ne üye olarak birçok insanla tanışan kadın, bazı mağdurlara evlilik vaadi sunarken bazıları mağdurlarla da ticaret yapma sözü verdi.

    Ukrayna ve 'dan gümrüksüz ucuz ceviz getireceği yalanıyla insanları kandıran Khalida M., kendisini Azerbaycan'da üst düzey bürokratları tanıyormuş gibi gösterdi… Rusya'da iyi bir üniversitede eğitim aldığı ve 3 dili olduğu öğrenilen şüpheli kadının annesinin geçmiş yıllarda milletvekilliği yaptığı öğrenildi.

    ADRES DEĞİŞTİRİP İZİNİ KAYBETTİRDİ
    Güvenini kazandığı mağdurlardan paraları aldıktan sonra izini kaybettiren şüphelinin sürekli adres değiştirdiği belirlendi.

    BÖYLE TESPİT EDİLDİ
    Ankara Emniyeti lık Büro ekipleri, dolandırıcıya temizliğe giden kişi üzerinden şüphelinin evini teknolojisiyle tespit etti. Dolandırıcılık polisleri takip sonucu 'turist' kadını kıskıvrak yakaladı.

    Şüpheli kadın mağdurlarla gönül ilişkisi yaşayarak güven kazandığını itiraf etti.

    NAZİF KARAMAN/SABAH

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