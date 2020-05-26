Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.05.2020 11:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2020 11:23
    ABONE OL

    Personelde vakası tespit edilince hastanede hizmete ara verildi

    'nde, çok sayıda çalışana testi yapıldı. Hastanenin bazı sağlık çalışanlarında  tespit edilmesinin ardından poliklinik ve yataklı servisler, geçici süreliğine kapatıldı. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan hastane personeli tedavi altına alınmış, pozitif vaka temaslılarına ilişkin filyasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu süreçte hastanede acil servis hizmetleri verilmeye devam edecek olup, acil servise başvuran hastaların kontrolleri hastane bahçesine kurulan triaj çadırında yapılacaktır." denildi.

    Personelde koronavirüs çıkınca hastanede hizmete ara verildi

    'daki 'nde, bazı sağlık çalışanlarında tespit edilmesinin ardından poliklinik ve yataklı servisler, geçici süreliğine kapatıldı.
    Manisa'nın Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde aralarında doktor, hemşire, ambulans şoförünün de olduğu çok sayıda çalışana '' testi yapıldı. Bazı sağlık çalışanlarının sonuçlarının pozitif çıkması üzerine dün hastanenin poliklinik ve yataklı servisleri, geçici süreliğine kapatıldı.
    Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, hastanede yatan hastaların gerekli önlemler alınıp, 'ne sevk edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
    "İlimiz Saruhanlı İlçesi Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan personelde Kovid-19 vakalarında artış tespit edilmesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı ve Saruhanlı Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kararı ile; Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Saruhanlı Devlet Hastanesi yataklı servisleri ve polikliniklerde verilen sağlık hizmetlerine geçici süreliğine ara verilmiş, hastanede yatan hastalar gerekli önlemler alınarak Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Kovid-19 testi pozitif çıkan hastane personeli tedavi altına alınmış, pozitif vaka temaslılarına ilişkin filyasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu süreçte hastanede acil servis hizmetleri verilmeye devam edecek olup, acil servise başvuran hastaların kontrolleri hastane bahçesine kurulan triaj çadırında yapılacaktır."

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Yaşam Personelde koronavirüs vakası tespit edilince hastanede hizmete ara verildi
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri